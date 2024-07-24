錦華實業昨3.5億放售北角城中心舖位　不足一日提價兩成至4.2億

錦華實業昨日（23日）以意向價約3.5億叫價放盤北角城中心一籃子地舖及1樓舖位，與15年前買入價相若。不過相隔一日後，代理指出由於市場反應活躍 ，業主調整意向價為4.2億元，即一日後叫價調高7,000萬元或20%。



高力香港資本市場及投資服務部主管翟聰表示，物業為北角英皇道250號北角城中心部份地舖及1樓舖位，其中地舖面積約20,722平方呎，1樓面積為20,124平方呎，總面積逾40,800平方呎。現時物業意向價為4.2億，平均呎價為10,282元，回報率逾4%。值得留意的是，物業昨日（23日）以意向價3.5億元放售，呎價8,678元。

錦華集團日前接近原價放售舖位

據悉，所有舖位現時出租率為100%，租戶包括萬寧、大家樂、中西醫診所等等，每月租金收入達145萬元。按意向價計算，料新買家可享逾4厘回報。

錦華集團早於2009年以3.55億元購入上述物業。值得留意，錦華實業董事長楊奮彬在數年前大舉入市，在全港各區買入多項舖位物業。