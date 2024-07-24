屋宇署五月批出14份建築圖則 會德豐西寧街獲批建2幢分層住宅
撰文：柳英傑
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屋宇署五月共批出14份建築圖則，其中港島5份、九龍2份及新界7份。上述批出的圖則包括9項住宅及商住發展、一項工廠及工業發展，以及4項社區服務發展。
獲准動工的建築工程項目則有9個，這些工程完成後將提供可作住宅用途的建築樓面面積共251,968平方呎，涉及單位621個，非住宅用途的建築樓面面積達851,448平方呎。另外，該署亦接獲8個建築項目的上蓋工程動工通知。
批出的建築圖則中，包括會德豐地產去年以17.2億元投得的堅尼地城西寧街地皮，地皮獲屋宇署批准發展2幢25層高（建於4層平台及2層地庫之上）的分層住宅，並會提供住客休憩設施及公共交通交匯處等設施，總樓面面積約247,890平方呎。
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