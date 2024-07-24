大埔花園三房759萬平沽 呎價跌穿9000元、創屋苑近年新低
撰文：李明珠
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市場交投持續，大多以低價盤作主導。大埔花園一伙三房單位最新以759萬元沽出，呎價8,836元，跌穿9,000元關口創近年低位。
中原地產大埔嵐山分行經理楊頌堯表示，該單位為大埔花園N座低層01室，實用面積859平方呎，三房連套房間隔。原業主早前放盤時叫價約810萬元，其後獲區内家庭客洽詢，最終議價以759萬元成交，折合呎價8,836元。
呎價創屋苑近年新低
資料顯示，撇除特殊成交個案，近年二手成交呎價由9,290元至11,136元不等，是次單位成交呎價創屋苑近年新低。
原業主於2000年以248萬元購入單位，持貨約24年，帳面獲利511萬元離場，單位升值約2倍。
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