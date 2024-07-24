唯土地與明天同在　房產價值穿越時空｜汪敦敬

看了《繁花》的大結局，最後寶總以一句「唯有土地與明天同在」作落幕，這愛情劇同時也是描寫金融和時局的電視劇為觀眾留下了很多思考空間，卻亦提供了深思的方向。



上文筆者引用《繁花》女主角李李所說「把貨幣轉成資產，資產增值後，把資產再轉成為貨幣 」得到不少回響，有關的理論應該是源於「貨幣資本化」理論：「將所取得的貨幣財富部分或全部轉化為可用來增值和帶來更多財富的手段的一種過程與機制。」但是《繁花》的大結局，寶總又似乎質疑這種「貨幣資本化」。所謂「唯有土地與明天同在」是源於美國小說《飄》（亦即是電影《亂世佳人》的劇本原著），原著說女主角回到家鄉的土地去重新創造新的生活，期盼美好的明天到來，無錯！

土地是用來承載人的希望，而不是將土地變為資產工具去純粹賺取金錢，所以結局寶總要走出金融市場回到土地上，這除了是社會主義的觀點外，在投資上亦有一套學問，有人形容土地是可以穿越牛熊，其實真正來說是可以穿越時空，土地是實實在在的，無論世事變改，土地都可以抵受變遷。

私樓樓價連跌9個月，重回7年前水平，社會關注新一份財政預算案會否將調控樓市措施，會否減「辣招」、甚至完全撤辣。（蘇煒然攝）

因為土地能面對變遷，能承載人的希望，其價值也可以穿越世代，亦因為這個堅韌性，土地上努力耕耘得愈久的人往往都能夠得到比短期投機大得多的回報。當然，寶總「走出去」的心，甘心小，甚至甘心輸去換逞強所得不到的海闊天空！

其實我們同樣面對一個變遷的年代，執筆的時候看報紙，特首剛說我們正處於一個變遷的年代，筆者認為變遷中房地產的柔韌性不能忽視，這一波最大考驗我認為已經過了，而事實上，香港的投資者最大考驗不是未來面對幾多價格下跌，而是過去你誤以為自己最有成績的時候，當銀行都叩門向你借錢的時候，如果你當時懂得在借貸上急流勇退、之後拒絕借貸的話，這場考驗已經克服了。

筆者很高興太太在判斷有關事情上往往都與我互動一致，她每次提醒我要珍惜羽翼，在得意的時候減少槓桿，克服自己才是真正的成長，願短暫不得意的朋友保護自己的初心，不需要被負面的人踐踏，面對考驗總能夠在磨練中得到回報，加油！

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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