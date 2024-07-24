柴灣住宅地流標、無發展商競投　測量師：65折賣樓未計到合理利潤

去年6月政府重啟私人參建資助房屋計劃，推出私人興建資助出售房屋先導計劃（「樂建居」）政策，首個招標項目選址柴灣於上周五（7月19日）中午截標，最終接獲1份標書。地政總署今日（24日）公佈，該地皮因為地價標金未達到政府就該用地所定的底價，所以不接納所接獲的一份標書。



有測量師認為政府在類似項目中已做了不少溝通，對流標感意外。建議項目重推可採用雙信封制，以吸引發展商。另外，問及今次項目未有發展商入標，有測量師估計，因為發展商未能於將來65折賣樓的情況下，計算出合理利潤。



柴灣祥民道地皮。（房屋局圖片）

泓亮張翹楚：對流標感意外 建議採雙信封制入標

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，對於今次項目流標感意外，直言是「打咗個凸」，認為政府在類似的項目中早已都做了不少溝通，故當初料項目流標機會不高。

他又指，導致流標的最大問題，是中標發展商需要以當時評估市價的65折賣樓，假若市況上行，65折賣樓是問題不大，但如果市況下行，發展商需以65折賣樓，不排除賣樓收益未能可以抵銷建築成本等開支。

需平整地盤、建有蓋行人通道 政府不設保底方案

他又指出，中標發展商亦要平整地盤及興建有蓋行人通道至柴灣港鐵站，而政府亦無保底方案，亦是令項目流標的原因之一。

張翹楚建議，項目可採雙信封制入標，第一個信封發展商可提供市場價格及建議折扣率，另一信封則為「一口價」，即接該地皮的原始地價入標，屆時政府可以參考該雙信封制平衡中標者。

泓亮張翹楚指，對流標感意外，建議可採雙信封制入標。

未有發展商入標 華坊梁沛泓：65折賣樓未能計算合理利潤

至於華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，今次項目地點、景觀和發展規模均不錯，認為入標反應差，料主要因為利息高企及樓市未明朗。此外，賣地條款要求中標發展商將來以65折賣樓，料發展商大都沒計算出合理利潤，因此沒有入標。

梁沛泓覺得除了將項目交由房協或房署處理外，亦可考慮改為首置項日，即將來售價以8折賣樓，另外亦可容許中標發展商賣樓花和分批發展單位。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓。

至少建700伙、每伙最細280呎

項目位於柴灣祥民道旁的山坡，地盤面積約56,112平方呎，面向柴灣公園。中標者須平整地盤及興建有蓋行人通道至柴灣港鐵站。而作為資助出售房屋項目，中標發展商需一次性推出所有住宅單位予指定符合居屋購買資格的買家，售價為當時評估市價的65折。

根據賣地章程，中標發展商必須提供不少於700個住宅單位，實用面積最少要有280方呎；而當中七成單位則不得少於375方呎，並需興建長者日間護理中心及家居照顧服務隊處所。但今次的社福設施則不獲豁免樓面面積。項目可建住宅面積不得超過448,902方呎，發展商可按章程中的計算公式，犧牲部分住宅面積，底層撥作商業樓面。