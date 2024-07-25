新盤戰報｜白石角朗濤6160萬沽花園複式戶　維港滙II四房4638萬沽

一手市場錄零星成交，鷹君（0041）大埔白石角朗濤一周內連錄兩宗花園複式戶成交，吸金逾1.11億元。



項目再錄得1宗招標成交，單位為朗濤H1座Garden Duplex 低座花園複式戶，實用面積2,775平方呎，另設824平方呎私人花園，成交價6,160.5萬元，呎價逾2.2萬元。發展商表示，項目提供723伙，至今已售出701伙，佔整個項目約97%。

白石角朗濤。（資料圖片）

維港滙II累售14伙 套現逾3.8億

由會德豐、信置（0083）及嘉華（0173）等發展的西南九龍長沙灣維港滙，同樣錄得一宗成交，單位屬維港滙II第1座18樓B室的，屬四房間隔，實用面積1,432平方呎，以4,638萬沽出，呎價逾3.2萬元。據悉，項目至今累積錄得14宗成交，套現逾3.8億元。

長沙灣維港滙。（資料圖片）

PARK SEASONS累售781伙 套現逾49億

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城12B期PARK SEASONS 錄得一宗新成交，單位屬2A座56樓C室，屬兩房間隔，實用面積453平方呎 ，以6,762萬元沽出， 呎價逾1.4萬元。據悉，項目至今共售出781伙，套現近49.2億元。