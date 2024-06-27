新盤戰報｜新地沙田瓏珀山單日連沽三伙　吸金逾4700萬

6月份本港樓價指數由升轉跌，市場上仍繼續以新盤銷售作主導。新地（0016）旗下沙田豪宅項目瓏珀山昨日（26日）以招標形式沽出三伙單位，吸金逾4,700萬元。另外，華潤置地（海外）及保利置業（0119）旗下啟德澐璟同日亦以8,061.9萬元沽出一伙四房大宅。



根據成交紀錄指出，沙田瓏珀山昨日錄三宗成交，項目最新售出單位均為屬三房一套間隔。其中最高成交價單位為King Tower 2 9樓C室，單位實用面積為986平方呎，成交價為1,634.23萬元，呎價16,574元。

而另外兩伙成交單位為King Tower 1 7樓及8樓B室，兩伙單位實用面積為943平方呎，成交價分別為1,566.38萬元，以及1,584.01萬元，呎價分別為16,611元及16,798元。

沙田豪宅瓏珀山。

澐璟本月累售5伙 套現8.3億元

華潤置地（海外）及保利置業（0119）旗下啟德澐璟同日亦沽出一伙四房大宅。成交單位為第2座12樓A室，實用面積為1,909平方呎，屬四房雙套連私人電梯大堂間隔，另連一個車位成交，成交價為8,061.85萬元，呎價為42,231元。

據了解，澐璟本月暫沽5伙，套現近8.3億元，而自2022年11月開售至今累售251伙，吸金逾105.23億元。