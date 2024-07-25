五月份私樓僅一項目落成　落成量80伙、按月大跌87%

根據屋宇署最新發表的資料月報顯示，2024年五月份全港共有1個項目，合共80個私人住宅單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），較四月份的624伙減少87%；至於今年首五個月累計共5,681伙私宅落成，較去年同期的7,222伙減少21%，為五年同期最少。



僅永泰粉嶺住宅地動工

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，今年五月份只有一個中型私宅項目動工，首五個月累計動工量較為落後。根據屋宇署今日發表的最新數據，2024年五月份全港共有1個私人住宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），項目為上水粉錦公路與青山公路古洞段交界(DD91 Lot 4076 S.A. & R.P.)，涉及765伙，較四月份的2,178伙減少65%。

上述地皮為永泰地產（0369）2021年6月30日以26.168億元投得鄰近粉嶺高爾夫球會及北區醫院的住宅地皮，每呎樓面地價為9,208元，較當時估值高15.1%。

首五個月私宅動工量累計4,091伙 同期跌26%

至於，今年首五個月私宅動工量累計4,091伙，較去年同期的5,518伙減少26%，並創自2015年以來的十年同期新低。

五月份本港共有1個私宅項目正式落成，為九龍塘太子道西266號，涉及80伙(詳見表二)。按地區劃分，今年首五個月新界區共有5個項目、合共4,158個單位落成，佔整體比例約73.2%；九龍區共有7個項目落成，涉及單位總數1,336伙，佔同期整體私宅落成量約23.5%；港島區則有5個項目落成，涉及187伙，佔整體私宅落成量約3.3%。