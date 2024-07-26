住宅銀主盤存量第2季回升近一成　港島區高價私樓銀主盤量倍增

截止2024年6月，住宅銀主盤存量共230個，比上季的207個增加23個2024年第2季私人住宅銀主盤存量170個，較上季157個，增加13個(或8.3%)。公營房屋存量60個，比上季50個，增加10個(或20%)，並且回升至去年12月的高水平。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，公私銀主盤住宅均上升，公營房屋存量增幅明顯較私人住宅高。除1,000萬至2,000萬存量下跌外，所有價值均錄得升幅。預期第3季銀主盤存量將會續升，有機會重上去年底257個的水平，但升幅温和。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀。

港島區高價私樓銀主盤量倍增

分區而言，港島區第2季新增私人住宅銀主盤升幅最大為放盤價2,000萬以上，達1.75倍，只有一宗期內售出，為灣仔York Place高層A室，實用面積1,500平方呎，原業主於2011年以5,628萬元一手買入，最終成交價4,100萬元，帳面蝕幅為27%，故銀主盤存量亦大增1.5倍。

私人住宅按銀主放盤價劃分，不同價值新增銀主盤升幅均達近五成或以上，其中700萬至1,000萬及500至700萬增幅最高，達106%及75%。由於售出數量大致抵消新增數量，故除700萬至1,000萬及500至700萬銀主盤存量升逾10%，其餘價值升幅均少於6%。

灣仔York Place。（代理提供）

季內錄兩宗逾億元放盤

2024年第2季2,000萬以上的私人住宅銀主盤新增個案共11宗，7宗屬港島，3宗屬九龍，新界只有1宗。新增包括兩宗逾億元放盤，分别為淺水灣璧池一洋房，實用面積2,800平方呎，放盤價近2億元，及鴨脷洲南區‧左岸低層複式A室，實用面積3,500平方呎，放盤價近1億元。新增個案其中9宗上手買入為一手，10宗於2000年到2018年期間買入。