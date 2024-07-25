恒地利奧坊．壹隅沽548伙、套現36億　8月招標推特色戶｜示位曝光

恒地（0012）大角咀利奧坊‧壹隅今日（25日）首度開放現樓會所及示範單位，項目餘下最後66伙單位待售，當中有19伙為特色戶，預計將於8月中以招標形式發售。其餘標準單位亦會陸續推出。



累售548伙、吸金逾36億

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目至今累售548伙，佔可售單位約97%，套現逾36億元。全盤目前餘下66伙單位待售，當中開放式尚餘30伙，一房餘10伙，兩房餘7伙，另外19伙為特色單位。

8月中招標推特色單位

韓家輝續指，特色單位預計將於8月中以招標形式發售，其餘標準單位亦會陸續發售，今日起向公眾開放示範單位參觀。而特色單位定價將會參考過去同類型成交，標準單位亦貼合市價推售，並會沿用過往的付款計畫。

其他新盤部署方面，集團將於下半年推出啟德住宅項目及九龍城衙前閣道項目。

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝（左）

↓↓第2座27樓B室一房現樓示位↓↓

+ 3

一房現樓示位長方形布局、間隔實用

是次一房連儲物室現樓示範單位屬第2座27樓B室，實用面積328平方呎，客飯廳呈長方形佈局，間隔方正實用。

單位設開放式廚房，客飯廳呈長方形佈局，間隔方正實用，並以和風牆紙裝飾一面牆身客飯廳，外望海景及廣闊城市景觀並外連露台。

睡房間隔四正，享海景及城市景緻，景觀開揚。睡房及儲物室均採趟門設計，住戶可按需要靈活運用空。

↓↓第2座27樓A室兩房現樓示位↓↓

+ 5

+ 5

兩房現樓示位牆身和風牆紙裝飾

是次兩房現樓示範單位屬第2座27樓A室，實用面積405平方呎，客飯廳呈長方形佈局，間隔方正實用。

客飯廳一面牆身以和風牆紙裝飾，同時配以大窗戶，增加自然光線 。另層與層之間的高度約3.5米 ，空間感十足。玄關位置設有特色磁石牆及隱藏式摺凳，天花設度身訂製的鏡面儲物櫃。

兩間睡房間隔四正，其中一間睡房設L型窗戶，享海景及城市景緻，景觀開揚 。至於，廚房採用開放式設計，外連露台。

↓↓大角咀利奧坊‧壹隅會所↓↓

+ 3

+ 8

雙會所設計 佔地逾2.3萬呎

項目採用雙會所設計，分別位處2樓及28樓，連同戶外空間佔地逾2.3萬平方呎，合共提供超過20項設施。其中2樓設施包括宴會廳「池隅」、多元活動空間「隅作坊」及BBQ區，適合住客舉辦各類型活動。

而28樓連天台為空中會所，可遠眺維港景色，當中設有無邊際泳池、Jacuzzi及健身室等。