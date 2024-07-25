太古城三房戶1000萬沽　長情業主持貨39年、帳賺926萬｜多圖

近來不少新盤以低價推出市場，令二手樓價格持續受壓。近日，鰂魚涌太古城有一伙三房戶放盤一個月，累減150萬元，以1,000萬元沽出，成交呎價1.4萬元。原業主持貨39年升值近11.6倍，是次沽出單位勁賺921萬元。



中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，是次成交單位為太古城北海閣高層E室，屬三房間隔，實用面積708平方呎。單位於6月份以1,150萬元叫價放盤，新近減價13%或150萬至1,000萬元沽出，呎價14,124元。

↓↓太古城北海閣高層E室↓↓

持貨39年升值近11.6倍

據悉，原業主於1985年7月以79萬元購入單位，持貨至今39年，是次轉手帳面獲利921萬元，單位期內升值近11.6倍。

至於，上述單位中銀網上銀行估價以恒生銀行估價分別為為1,089萬元及1,036萬元。以是次成交價計，即最新成交價較估價低89萬元及36萬元，屬低估價成交。