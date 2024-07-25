劏舖有人吼 城市金庫10萬起拍 兩台客搶15萬沽、貶值85%｜多圖
撰文：柳英傑
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早前北角城市金庫迷你舖出現短炒個案，不足一個月炒高1.8倍。近日，盈置地產亦推出一個北角城市金庫迷你銀主舖拍賣，起拍價10萬元，最終獲兩台客競投，經過4次叫價後，舖位新近以15萬元成交。
拍出的舖位為北角城市中心商場地庫城市金庫B樓34號舖，建築面積達54平方呎，起拍價為10萬元，銀主早前6月以28萬元叫價，即是次起拍價低18萬元，或64%。
上述舖位今日（25日）以10萬元起拍，最終獲兩台客競投，經過4次叫價後，舖位新近以15萬元成交。以面積54平方呎計，即成交呎價近2,777元。
2013年買入價100萬、勁蝕85%
據了解，舖位在2013年一手沽出時，當時成交價約100萬元，即是次轉售，貶值約85萬元。
↓↓城市金庫B樓34號舖↓↓
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