劏舖有人吼　城市金庫10萬起拍　兩台客搶15萬沽、貶值85%｜多圖

早前北角城市金庫迷你舖出現短炒個案，不足一個月炒高1.8倍。近日，盈置地產亦推出一個北角城市金庫迷你銀主舖拍賣，起拍價10萬元，最終獲兩台客競投，經過4次叫價後，舖位新近以15萬元成交。



拍出的舖位為北角城市中心商場地庫城市金庫B樓34號舖，建築面積達54平方呎，起拍價為10萬元，銀主早前6月以28萬元叫價，即是次起拍價低18萬元，或64%。

上述舖位今日（25日）以10萬元起拍，最終獲兩台客競投，經過4次叫價後，舖位新近以15萬元成交。以面積54平方呎計，即成交呎價近2,777元。

2013年買入價100萬、勁蝕85%

據了解，舖位在2013年一手沽出時，當時成交價約100萬元，即是次轉售，貶值約85萬元。

市金庫劏舖10萬起拍 獲兩台客競投15萬成交。

↓↓城市金庫B樓34號舖↓↓