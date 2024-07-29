十大屋苑本周末錄僅6宗成交　按周跌4成　5個屋苑零成交

中原地產十大屋苑本周末僅錄6宗成交，按周下跌4成，零成交屋苑5個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，奧運氣氛熾熱，加上天氣不穩，大部份市民暫停睇樓活動以觀看比賽。加上，現時樓市表現反覆，買家持觀望態度，美國減息決定將成樓市「轉捩點」，若美國落實減息，相信可為香港樓市帶來另一輪的振奮作用，刺激累積的購買力釋放。



港島區方面，太古城本月至今暫錄約16宗成交，平均實用呎價13,784元。屋苑本周末錄得1宗交投，中原促成單位為海星閣高層C室，實用面積662平方呎，3房間隔，最新以960萬元成交，呎價14,502元。原業主於1991年以198萬元購入單位，持貨33年，是次沽出賬面獲利762萬元，升幅3.8倍。

太古城。(資料圖片)

康怡花園本周末連錄兩宗成交，打破連續三個周末零成交的局面，平均實用呎價13,183元。屋苑N座中層16室成交，單位實用面積616平方呎，單邊三房園景戶，屬罕有優質單位，最新獲用家以833萬元承接，呎價13,523元。據了解，原業主於2002年以263萬元購入單位，持貨22年，是次轉手賬面獲利570萬元，單位升值逾兩倍。

鰂魚涌康怡花園。（資料圖片）

九龍區方面，美孚新邨本周末錄1宗成交，與上周相若，中原促成百老匯街83號高層C室成交，單位實用面積666平方呎，3房1套間隔，最新以628萬元成交，呎價9,429元。

美孚新邨。（羅敏妍攝）

新界區方面，週末有大型上車盤進行次輪銷售，搶去市場購買力，二手市場受壓，映灣園本周末錄1宗成交，單位為10座高層E室，實用面積548平方呎，2房間隔，最新以550萬元沽出，呎價10,036元。