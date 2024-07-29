差估署：6月樓價指數報301.8點　按月跌1.24%　創近8年來新低

據差餉物業估價署最新數據，6月份私樓售價指數報301.8點，較5月份305.6點，按月跌約1.24%，即2016年10月報304.3點以來，即創近8年來新低。總計今年上半年樓價累跌3.1%。



按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價報303點，按月跌1.27%；大型單位（D、E類）報277.5點，按月跌0.5%。

B類單位跌幅最多 按月跌1.41%

至於細分各類戶型，全線按月報跌 。當中跌幅最多為B類單位（431至752平方呎）報293.9點，按月跌1.41%。A類單位（面積431平方呎或以下）報322.2點，按月跌約1.07%。C類單位（實用面積753至1,076平方呎）報287.2點，按月跌約1.24%。

D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）報278.6點，按月跌約0.47%。E類（1,722平方呎或以上） 單位報273.2點，按月跌約0.62%。

B類單位跌幅最多 按月跌1.41%

料美國減息後下半年跌幅收窄 王兆麒：維持全年跌5%

萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，官方樓價指數反映二手樓價為主，6月份官方樓價指數按月再回落1.2%，今年上半年樓價累計跌3.1%。市場在消化撤辣消息後沒有其他利好消息承接，而高息口及新盤貨尾量囤積等因素繼續拖累樓價。撤辣後成交明顯增加，但短期內二手樓價受一手銷售影響將繼續走弱。預測今年樓價走勢呈現「鈍角」型，隨著美國即將減息，下半年跌幅略為收窄，維持年初預測樓價全年下跌5%。

王兆麒又指，市場預期美國減息將於9月開始，但香港銀行或不會馬上跟隨減息，預計高息因素繼續影響上車買家、換樓人士及新造按揭。另撤辣後新盤銷情不俗，市場貨尾量略為回落，但預計貨尾量要再減少8000至10,000伙後，才有利樓價明顯回升。

料美國減息後下半年跌幅收窄，萊坊王兆麒維持全年樓價睇跌5%。（柳英傑攝）

受貨尾囤積影響 料發展商推盤提供更多優惠

同時， 他亦預計市場消化撤辣利好消息後按月成交將徘徊在4,500至5,000宗左右水平，但在減息前市場整體購買力仍然不足，預計今年一二手成交量會在4.8萬至5.3萬宗左右。

發展商積極減價去貨。受貨尾囤積影響，相信發展商推盤時會提供更多優惠及財務計劃去吸引買家。