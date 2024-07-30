中原︰2024年落成新盤逾六成未售出　料全年一手售出量不足五成

近年本港樓市持續走下坡，新盤銷情亦萎縮。中原表示，預計2024年落成的私人住宅，截止於今年第2季有逾六成單位尚未售出，連續兩年售出比例不足四成。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，上半年撤辣後發展商大幅降價促銷推盤吸納大量購買力，料6月起承接力開始減慢，估計全年落成一手售出比例仍不足五成。



待售單位佔全年估計落成量61.8%

截止今年第二季的統計，2024年落成私人住宅估計有25,645個。其中未推售單位8,501個，貨尾單位7,346個，合共待售單位15,847個，待售單位佔全年估計落成量高達61.8%，售出比例只有38.2%。

同期2023年落成私人住宅，有13,852個。其中未推售單位2,738個，貨尾單位3,089個。合共待售單位5,827個，待售單位佔全年估計落成量的42.1%，售出比例57.9%。

現樓貨尾、短期樓花積壓問題未能舒缓

楊明儀補充，自2014年至2021年，每年次季同年落成的一手售出比例皆逾五成，更曾高見近八成。惟近兩年售出比例持續下跌，由過往平均約八成，降至2023年的38.9%，2024年更進一步跌至38.2%，創11年新低。她解釋，雖撤辣後發展商積極推盤，但傾向銷售遠期樓花，致使現樓貨尾或短期樓花積壓問題未能舒缓。

她續指，本港樓市樓市仍然受壓，稱發展商大幅降價促銷的樓盤，銷售才較理想，但由於上半年已吸納大量購買力，6月起承接力開始減慢，估計到年底全年落成一手售出比例仍不足五成。