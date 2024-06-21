樓市飄忽不定　業主入市唔夠半年急賣將軍澳私樓　實蝕5萬甩身

撤辣後樓市走勢反復，有業主入市後短時間内再度沽貨離場。將軍澳Monterey一伙一房單位最新以628萬元沽出，呎價16,972元。原業主於今年1月入市，持貨不足半年帳賺10萬元，但扣除其他買賣成本，料需實蝕5萬元離場。



香港置業首席分區董事劉浩勤表示，該單位為Monterey 5座低層H室，實用面積370平方呎，一房間隔，坐向西邊，外望海景。單位最新以628萬元易手，折合呎價16,972元。根據中銀網上物業估價顯示，單位估值為634萬元，折合呎價17,135元。即是次成交價較估價低出約0.9%。

持貨5個月帳面微賺10萬

原業主於今年1月以618萬元購入單位，持貨僅5個月，現轉售帳面獲利10萬元，輕微升值1.6%。不過代理透露，業主買入時需繳付15.3萬元印花稅，若加上佣金及律師費等成本，料為明賺實蝕。