養和醫院家族成員6020萬買陽明山莊四房　上手業主9年帳賺1020萬

市場再錄得名人入市個案。養和醫院李氏家族成員新近擲6,020萬元買大潭陽明山莊四房連一個車位。上手業主持貨9年，帳賺1,020萬元離場。



據資料顯示，涉及單位為陽明山莊12座涵碧苑高層69室，實用面積2,308平方呎，屬四房間隔。單位於7月初沽出以6,020萬元連一個車位沽出，呎價約26,083元。翻查資料，該買家登記姓名為LI CHU MARY ANN，其中英文名與其中一名養和醫院李氏家族成員李朱月麗同名，料為同一人。

2020年5150萬沽出跑馬地老牌豪宅

至於，李朱月麗於2020年中與另一位養和醫院李氏家族成員李維文，以5,150萬元沽出跑馬地雲地利台C座中層6室，實用面積1,863平方呎，呎價27,644元，持貨6年帳賺近850萬元或兩成離場。

陽明山莊。（資料圖片）

原業主9年賺1020萬元

參考同類成交單位屬陽明山莊12座涵碧苑低層71室，實用面積相同，於2022年以7,100萬元沽出，低今次成交單位18層，即該類單位兩年跌價逾15%。

據悉，原業主於2015年7月以5,000萬元購入單位，持貨至今9年，是次轉手帳面獲利1,020萬元，單位期內升值約20%。