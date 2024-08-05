畢架山緹外院墅10.3億沽　創九龍一手住宅售價新高　呎價9萬！

豪宅新盤錄得大額成交。當中嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅盤緹外，今日（5日）以10.28億元售出院墅A，再度打破歷年九龍區一手豪宅成交價紀錄。



緹外院墅A連2個車位，實用面積11,382平方呎，連13,174平方呎花園、929平方呎前庭，呎價90,318元，再創項目呎價新高。

據成交紀錄冊，是次買家可獲發展商提供相等於樓價4.25%的從價印花稅津貼，涉及稅項津貼達4,369萬元。

買家可獲8800萬現金回贈

另外，若買家如期完成上述物業買賣，及在所有方面履行和遵守該物業的臨時買賣合約及正式買賣合約條款，發展商將同意向買家支付8,800萬元現金回贈，多於院墅B買家可獲得的4,000萬元現金回贈。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，項目造價充分反映市場對優質超級豪宅的渴求，及緹外質素的肯定。嘉里物業代理銷售及市場策劃副總監王維榮指，該盤至今累售22伙，套現逾77億元。

九龍塘畢架山新樓盤「緹外」（Mont Verra）有洋房和獨立屋。（緹外網站圖片）