紅磡黃埔花園三房935萬沽　長情業主14年轉手大賺逾三球半

二手市場成交淡靜，紅磡黃埔花園有三房戶以935萬元沽出，成交呎價12,033元。原業主持貨至今14年，轉手大賺逾三球半離場。



利嘉閣地產高級聯席董事余美寶表示，是次成交為紅磡黃埔花園1期2座中層H室，實用面積約777平方呎，屬三房套連士多房間隔，外望內園景。據知，原業主最初以1,000萬元叫價放盤，經雙方議價後終以935萬元沽出，呎價約12,033元。

長情業主14年轉手大賺逾三球半

至於，新買家為外區客，因鍾情黃埔花園屬區內大型屋苑之一，生活配套俱全，加上單位間隔合用，隨即向業主洽購。

據悉，原業主於2010年以約560萬元買入單位，持貨至今14年轉手，帳面大幅獲利約375萬元，期內物業升值約67%。她補充，該屋苑目前有約290個單位放盤，最低入場費由約500萬元起。

紅磡黃埔花園。（馬耀文攝）