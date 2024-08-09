青衣明翹匯分層單位沽清 總套現56.2億 最後5伙複式大宅仍待售
撰文：柳英傑
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佳明集團 （1271）旗下青衣項目明翹匯沽出最後一伙分層單位，成交價達1,533.1萬元，呎價達20,333元。全盤分層單位共770伙已全數沽清，項目目前剩餘5伙複式巨宅待售，項目總套現56.2億元。
最後一伙分層單位為2A座31樓A室，單位實用面積為754平方呎，單位新近以1,533.1萬元，呎價20,333元沽出。
佳明集團營業及市務總監馮倩平表示，全盤770伙分層單位已悉數沽清，僅餘最後5伙複式巨宅待售，戶型涵蓋3房2套至4房3套，實用面積1,829至2,728平方呎，另設有特大私人平台，實用面積412至1,157平方呎。
再指，市場近日憧憬美國聯儲局將於9月減息，預計息口見頂，樓市氣氛轉趨活躍，加強買家入市意欲，帶動換樓鏈，當中豪宅市場亦頻錄成交，承接力強。集團旗下何文田豪宅項目明寓現僅餘最後3伙複式巨宅，實用面積約2,700平方呎。
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