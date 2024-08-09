都會駅兩房撻訂貨740萬重沽　較撻訂前賣平7萬　仍賺130萬離場

二手市場疲弱，將軍澳都會駅有兩房撻訂重售，新近以740萬元再次沽出，惟較撻訂前賣平7萬元。不過，由於業主持貨有10年，是次轉手帳面賺130萬元離場。



香港置業首席分區董事劉浩勤表示，是次成交單位為將軍澳都會駅7座高層C室，實用面積503平方呎，屬兩房間隔，座向西南，可望山海景。據知，單位最初於7月中旬以800萬元叫價放盤並於一周後以747萬元沽出，惟買家撻訂，新近約以740萬元再次沽出，呎價14712元。

放盤不足一個月易手兩次

換言之，單位放盤不足一個月經歷兩次易手，終累劈60萬元沽出。另造價撻訂前後相差7萬元。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為780萬元，而恒生估價則為773萬元。即最新成交價較估價低出4.3%至5.1%。

上手持貨10年帳賺130萬

據知，原業主於2014年8月以610萬元購入，持貨10年，是次轉手帳面賺130萬元，單位期內升值21%。劉浩勤補充，都會駅上月共錄9伙二手成交，目前有247個二手放盤，入場費由660萬元起。