美孚新邨三房668萬沽　業主等足11年都要蝕30萬走　樓價反跌4%

市場蝕讓持續，部分早年買入的單位亦罕錄蝕讓。指標屋苑美孚新邨錄得本月首宗成交，一伙三房單位最新以668萬元沽出，呎價9,970元。原業主早於11年前入市，帳面仍需蝕讓30萬元離場，單位貶值4.2%。



中原地產分區營業經理馮健平表示，該單位為5期蘭秀道14號中層C室，實用面積670平方呎，採三房間隔。原業主最初叫價680萬元放盤，最新獲同區換樓客洽詢。據悉，新買家因有感息口會減，恐遲買會貴，決定加快入市步伐，最終議價以668萬元承接，折合呎價9,970元。

2013年貨仍蝕30萬

資料顯示，屋苑近期平均成交呎價為9,499元，與是次單位成交價相若。原業主早於2013年3月以698萬元購入單位，持貨近11年半，至今沽貨帳面需蝕30萬元，單位期内貶值4.2%。

美孚新邨。（羅敏妍攝）