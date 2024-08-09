康城12B期PARK SEASONS加推70伙　首推全新第2B座　入場費453萬起

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城12B期PARK SEASONS，今日（8月9日）加推第4號價單，涉及70伙並分布於項目第2B座，折實平均呎價為14,819元，折實入場453.2萬元。



該批70伙單位戶型涵蓋一至兩戶，涉及為1房佔20伙、2房佔50伙，實用面積由314至537平方呎，扣除最多折扣優惠後，單位折實售價為453.2萬元至844.8萬元，呎價由13,997元至17,682元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀（右）

入場費453.2萬起

入場單位為2B座10樓B室，實用面積314平方呎，屬一房間隔，折實售價453.2萬元，折實呎價14,433元。另最平呎價單位為2B座10樓E室，實用面積324平方呎，屬一房間隔，折實售價約453.5萬元，折實呎價13,997元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀預告，最快下周上載銷售安排及推售。另日出康城12期累沽出784伙，吸金約49.4億元，佔可發售單位近85%。