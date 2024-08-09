内地客1800萬蝕沽黃大仙現崇山四房　12年前一手買入要蝕166萬

樓市走勢未明，部分外地買家睇淡後市寧蝕賣單位離場。 黃大仙現崇山一伙四房單位最新以1,800萬元沽出，呎價18,484元，屬屋苑近期偏高水平。不過原業主早於2012年買入單位，現帳面仍要蝕166萬元離場，單位貶值8.4%。



利嘉閣高級經理李嘉輝表示，該單位為現崇山2座高層D室，實用面積978平方呎，四房兩套間隔，座向正南，外望少量煙花景。據悉，原業主為内地客，因睇淡香港後市決定叫價2,000萬元放盤。其後獲接受議價以1,800萬元成交，折合呎價18,484元。

↓↓現崇山2座高層D室↓↓

走廊（代理提供）

持貨12年都要蝕166萬走

代理指，由於單位位處高層及望正南煙花景，放盤量較少，所以是次單位成交呎價為屋苑近期市價偏高的水平。

原業主早於2012年10月以1,966.1萬元一手買入單位，持貨12年轉售帳面仍要蝕166.1萬元，期内貶值8.4%。