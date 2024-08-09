內地客2.3億購4400呎緹外分層 内蒙古富豪、湖南女首富亦有買
撰文：黃祐樺
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豪宅市場獲內地客捧場，當中嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅盤緹外，於7月底有內地客擲2.3億元連兩個車位買分層大宅。
涉及單位為緹外第3座3樓A室分層大宅，實用面積為4,483平方呎，屬四房四套房另加雙工人房間隔，以2.3億元連2個住宅停車位沽出，呎價約51,305元。
內地客擲2.3億入市
翻查資料顯示，該買家以「富天國際企業有限公司」入市，其公司股東則分別報稱為楊妹仔（YANG, MEIZI），其英文名屬普通話拼音書寫，地址報稱為廣東省潮州市，而另一股東則為GRL21 NOMINEE LIMITED，實際身份不詳。
内蒙古富豪、湖南女首富亦有入市
緹外一向受內地客歡迎，過去曾錄内蒙古蒙發能源控股集團股份有限公司創辦人兼董事長高柱擲1.92億元買入逾3,000平方呎分層大宅。
同時亦獲深圳上市公司「藍思科技」（Lens Technology）創辦人兼董事長、湖南女首富周群飛以10億元招標買「緹外」B幢別墅超級豪宅，呎價86,289元。
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