市場憧憬減息　投資者斥近2000萬掃火炭星凱‧堤岸3伙收租

市場憧憬減息在即，有買家偷步入市。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，星凱‧堤岸8月至今已錄10宗成交，套現逾1億元，新近有一組買家斥資1,957.2萬元，連購三伙極高層戶，包括一個開放式戶及兩個一房戶。據悉，買家認為樓盤租金回報高，故購入作長線投資。



售出單位包括1座47樓C室，實用面積228平方呎，以501.1萬元售出，實用呎價21,978元。另外3座49樓E室，採一房設計，實用面積348平方呎，成交價706萬元，實用呎價20,287元。至於5座51樓D室，同屬一房戶，實用面積344平方呎，附設187平方呎天台，以750.1萬元售出，實用呎價21,805元。

他續指，項目自3月3日起迅沽248伙，銷售額逾27億元。樓盤開售至今累售1,177伙，佔全盤1,335伙逾88%。

中洲置業旗下火炭新盤星凱．堤岸。（資料圖片）