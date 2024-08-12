新盤周末兩日沽31伙連挫三周　火炭星凱．堤岸複式天台戶4603萬沽

一手市場交投減少，過去周末兩天（8月10日至11日）全港新盤市場僅錄約31宗成交，連跌三周，按周挫約四成。



周末中洲置業沙田火炭星凱．堤岸沽出4伙，套現逾6,560萬元。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，星凱‧堤岸透過招標形式，售出5座50及51樓A室，屬全盤面積最大的單位，實用面積2,001平方呎，採四房三套設計，內置樓梯連接772平方呎天台，單位飽覽城門河景色，成交價4,603萬元，創今年單一成交價新高，實用呎價23,003元。

他補充，項目8月至今已錄11宗成交，套現逾1.48億元。項目自3月3日起沽249伙，銷售額逾27億元。樓盤開售至今累售1,178伙，佔全盤1,335伙逾88%。

火炭星凱．堤岸。

資本策略（0497）佐敦彌敦道高臨，上周六以先到先得形式推售32伙，共售出6伙，套現約5,542萬元。其中A1座22樓A室，實用面積707平方呎，成交價1,874.8萬元，呎價26,518元，創項目標準戶呎價新高紀錄，買家為國外人士。該盤目累售158伙，套現逾12億元。

資本策略地產旗下佐敦彌敦道高臨。

星星地產（1560）元朗雨後，過去周末兩天共售出8伙。星星地產銷售及市場推廣董事總經理李平山表示，該盤減價獲得承接，周末售出8伙，共套現逾5,000萬元。項目累售298伙，佔全盤單位近90%。

由長實（1113）及新地（0016）合作的屯門飛揚第1期，周末兩天錄2宗成交。至於長實旗下沙田名日．九肚山沽出1座5樓A室，實用面積1,213平方呎，屬四房戶，成交價1,783.2萬元，呎價14,701元。一手市場交投減少，過去周末兩天（8月10日至11日）全港新盤市場僅錄約31宗成交，連跌三周，按周挫約四成。

屯門飛揚。