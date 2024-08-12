晶苑地產羅正達1.23億買紅磡全幢銀主盤　曾透露有意拓展學生公寓

紅磡新柳街全幢商住大廈Incredible Residences於7月中以1.23億元全幢沽出，據知項目於今年初淪初銀主盤物業。至於，新買家為晶苑地產董事羅正達，早前晶苑地產亦透露有意進軍學生公寓市場，目前已在九龍區有不同的收購項目洽商中。



是次成交為紅磡新柳街全幢商住大廈Incredible Residences，於7月16日以1.23億元全幢沽出，總建築面積約23,878平方呎，呎價約5,151元。

新買家晶苑地產董事羅正達 早前有意拓展學生公寓

翻查資料顯示，新買家以公司名義入市，涉及為ART ZONE LIMITED，該公司董事為羅正達（LO, CHING TAT NICHOLE），與晶苑地產董事羅正達同名，料為同一人。

而事實上該老牌家族近日亦表示有意進軍學生公寓市場，由羅正達持有晶苑投資旗下Y.X亦宣佈未來一年在港再度拓展全新的學生公寓，目前已在九龍區有不同的收購項目洽商中。

晶苑投資。

今年淪初銀主盤物業 由富事高諮詢接管

至於，該幢Incredible Residences業主最初亦屬由一間名為鉅雄有限公司（GREATER HERO LIMITED）持有，其董事為互聯網及流動電話娛樂供應商FunMobile創辦人邱珏麟。不過，該項目於2024年初淪為銀主盤物業，並由富事高諮詢接管。

而該幢物業曾由測量師行以公司賣殼方式推出，故今次造價較2023年初市值約4億至4.2億元，賣平2.97億元或7成。

提供61伙住宅 大部分為開放式戶

項目於2020年落成，現為一幢樓高25層之商住大廈，鄰近東九龍走廊、及住宅盤啟岸，總建築面積約23,878平方呎，整幢大廈提供5個商舖及61個住宅單位，當中地下至2樓為商舖，5樓至28樓為住宅單位。

除兩個設於5樓及28樓的特色單位外，其餘均為開放式單位，現出租率超過九成，將連租約出售。高層單位料望向郵輪碼頭海景以及城市景。