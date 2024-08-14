宏安鰂魚涌FINNIE示位曝光　兩房實用無走廊　洗衣機放露台｜多圖

宏安地產（1243）旗下鰂魚涌芬尼街9號商住發展項目FINNIE，今日（14日）即將於中午時段公佈首張價單。該盤日前已率先開放兩伙示範單位予傳媒參觀。



兩房示位實用無走廊 洗衣乾衣機放露台

是次兩房示範單位按照25樓C室搭建，屬清水示範單位，實用面積為361平方呎，層與層之間的高度最高約 3.15米，單位外接38平方呎的露台及工作平台。

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FINNIE25樓C室示範單位。（黃浩謙攝）

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FINNIE25樓C室示範單位。（黃浩謙攝）

單位大門安裝智能門鎖，室內以木條子裝飾搭配木紋地磚為主調，廚房採開放式設計並配有基本電器，同時亦設有調味掛架、實用掛勾，以及牆面電插座，另廚櫃轉角位亦加上特別設計的櫃門以增加空間利用。同時露台及工作平台設有收納櫃及洗衣乾衣機，旁設有空調機平台。

主人睡房可放置雙人床睡房，另搭配玻璃大角窗，可充分引入自然光線。至於主人睡房牆面配置了充足的電插座和高速WIFI設備。

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FINNIE25樓Ｄ室示範單位。（黃浩謙攝）

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一房示位融合現代簡約風格與實用功能

是次一房示範單位按照25樓D室搭建，屬連裝修示範單位，實用面積為270平方呎，層與層之間的高度最高約 3.15米，單位外接22平方呎的露台。單位設計融合現代簡約風格與實用功能，以木條子裝飾搭配木紋地磚為主調。

同樣設有智能視像門鎖，客飯廳以長形開則設計，當中客廳深灰色牆面與米白色四人沙發 營造出沉穩而溫馨的氛圍，飯廳區域以雲石圓桌為中心。 廚房採開放式設計並配有基本電器。至於，主人睡房返寬敞轉角玻璃窗大幅提升了房間的自然採光。