新世界83瓊林街商廈曝光　2.5萬呎廣場綠洲　為社區帶來新氣象

長沙灣變天，擺脫傳統工業區「死氣沉沉」的形象。新世界（0017）近年積極拓展長沙灣一帶商業王國，其中規模最大的甲級商廈「83 瓊林街」新近已正式落成。「83 瓊林街」商廈在「以人為本」、「為社區帶來新活力」的兩大設計方針下，令傳統工業區大變天。



該廈中庭以樓梯式設計成一個梯級式園林廣場，不但將毗鄰的山景融入社區，加上自身項目龐大的綠化面積，令其成為香港少見的商廈項目，更成為新一個區內打卡熱點。



設計方向「以人為本」、「為社區帶來新活力」

「83 瓊林街」由A、B兩座雙子塔組成，樓高23層，總面面積達114萬平方呎，A座全層樓面建築面積大約3.2萬平方呎、B座全層約1.6萬平方呎。

發展商將地盤分開為兩座寫字樓設計，充分利用中庭部分，加入2.5萬平方呎綠化空間、參考西班牙階梯（Spanish Step）樓梯式設計，將兩座寫字樓中心位置，活化為戶外的梯級式園林廣場 （Pixelated Steps）。新式的廣場設計將項目地盤毗鄰的山景帶入社區，同時為區內提供一個「城市綠洲」供「打工仔」、居民提供一個在生活中喘息的空間。

為區內提供一個「城市綠洲」。

陳志偉︰城市需要空間帶入活力及聚人

新世界發展高級項目總監陳志偉指出，長沙灣一直給人的印象都是工廠區，而我們發現這一區開始由工業區慢慢轉型為現時的商業區，證明這個社區需要創新力量。「城市需要空間帶入活力及聚人，否則只得馬路及高樓大廈，大家只會路過而不會停留，我們期望長沙灣、荔枝角可以更多類似的空間聚集人流」。

新世界發展高級項目總監陳志偉。

項目設計「以人為本」為一大設計方針

陳志偉認為這個城市需要更多的活力，所以在兩座寫字樓中央特意留下空間建成一個梯級式園林廣場，提供一個舒適的空間好讓附近「上班族」休憩、放鬆、享用美食。而整個廣場的最上方更設有一個「空中花園」（SKY GARDEN），直言「你不需要特別光顧我們的F&B，剩係坐在樓梯上都可以很舒服」，而「以人為本」這個亦是整個設計裏面的要求之一。

梯級式園林廣場。

項目設區內首個多用途活動空間

項目中庭設有梯級式園林廣場，而園林廣場的底部原來「內有乾坤」。發展商將園林廣場的底部空間設計成區內首個多用途活動空間。多用途活動空間內設有多個螢幕、會議桌、以及300人的觀眾席。

陳志偉指出，在設計出這個空間時，希望可以提供場地供不同使用者使用。而顧及不同活動對硬件需求各有不同，所以場地內的所有設施都具有一定靈活性，例如會議桌可以降至台面地下、觀眾席可以收摺等，令到場地用途變得多元化，料可用作發佈會、展覽會，或講座等多種用途。

新世界發展高級項目總監陳志偉。

樓梯底設計成「無柱」多用途活動空間

值得留意的是，整個多用途活動空間中並沒有一根柱去支撐樓梯底內部空間。陳志偉解釋，整個空間利用多個細小的鐵架去支撐上面的梯級式園林廣場。只為設計出一個「無柱」的空間，又要呈現出樓梯級與樓梯底的關係，形成一個「互動」的關係。

樓梯底設計成「無柱」多用途活動空間。

新舊建築公司跨年代碰撞 為工業區帶來新局面

整個「83 瓊林街」設計，發展商邀請2間本地的建築公司參與設計，包括著名的Rocco Design Architects，以及新晉的Collective Studio，期望可以在設計上形成一個跨年代碰撞，為傳統工廠區帶來革新。

不單單項目外觀設計上有特別考量，就連發展商自身的辦公室內部亦設有多重設計。目前新世界進駐「83 瓊林街」三層樓面，整個辦公室以暖色設計，打通三層樓面並加設內置樓梯，內部設有大量共享空間，可促進各部門員工之間的交流。

新舊建築公司跨年代碰撞 為工業區帶來新局面。