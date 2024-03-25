新世界長沙灣雙子塔甲廈4月落成　「83 瓊林街」四成樓面獲預租

九龍西商業圈大變天。新世界（0017）近年積極拓展長沙灣一帶商業王國，三幅在2017年斥資近150億元的商業地皮陸續成型。其中規模最大的甲級商廈「83 瓊林街」正式落成，屬區內首幢雙子塔地標甲廈，將今年年中陸續入伙，目前大廈已有4成樓面獲預租。



新世界資產及房地產組合管理總經理林浩文表示，「83 瓊林街」為區內首幢雙子塔地標甲廈，項目用作長線收租用途，定位「只租不賣」，該商廈目前已取得滿意紙（Certificate of Compliance ），預計在今年4月至5月可向租戶交樓，料最快在7月份讓首批租客遷入。

料今年底出租率升至逾60%

他又指出，該甲廈已有4成樓面獲預租，當中有7成為來自港島及九龍的區外客，租戶類型包括金融、醫療保健、美容健身、物流、創新科技及多媒體創作等行業。同時也有部分樓面預留作自用。又透露目前仍有多達20至30個租戶正在洽租，預計在今年年底，出租率會高達逾60%。

↓83 瓊林街雙子塔地標甲廈最新狀況↓

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83 瓊林街呎租水平參考同系同區甲廈

問及租金水平，他則表示暫時不便透露，不同同區另一項目長沙灣荔枝角道888號南商金融創新中心，目前租務情況理想，包括不少知名用戶如教育機構港大、瑞士名錶Franck Muller等。由於長沙灣所在位置交通配套較佳、也有大灣區概念，目前該廈呎租水平約32至38元，優於東九龍一帶，認為該廈租金水平有一定參考價值。

「83瓊林街」由A、B兩座樓高23層的甲廈組成，西面可遠眺昂船洲大橋海景，北面則享有擁翠綠山景，總面面積達114萬平方呎，並設有31,000平方呎平台花園，屬區內首幢雙子塔地標甲廈。其中A座的標準樓層面積高達全層3.16萬至3.29萬平方呎，而B座全面層樓面則介1.67萬至1.83萬平方呎。

總樓面114萬呎、設3.1萬呎平台花園

該廈地下設有Pixeled Staircase特色梯級廣場連接一樓，於有「亞太區房地產奧斯卡」之稱、享譽全球的房地產獎項MIPIM Asia Award 2021中榮獲BEST FUTURA PROJECT。兩旁共設有10間商舖，主打餐飲及休閒類別。廣場下方設有全港甲廈首個Town Hall（多功能演講廳），提供逾300個座位，可作研討會、教學講座或員工培訓用途。

83永康街甲廈拆售 新加坡基金早前30億購51%權益

至於同區另一甲廈項目「83永康街」亦取得滿意紙，未來會推出市場拆售，項目命名權也會在市場上放售，惟稍後公佈詳情。林浩文指出，該項目早前出售51%權益予新加坡基金，新世界發展將負責項目的資產管理、推廣及銷售等工作，項目計劃分拆出售。又透露項目停車場已經整個成功出租予一家營運商。

資料顯示，在2022年9月，新世界以約30.799億元出售「83永康街」予新加坡基金Ares SSG Capital。

南商金融創新中心累沽8成樓面

至於荔枝角道888號南商金融創新中心，是九龍西「甲廈商圈」首個推出的商業項目，現時已售出八成樓面，目前該廈租金水平約每呎30至38元。

↓83永康街甲廈最新狀況↓

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