將軍澳翠林邨逾380呎公屋130萬沽 平過康城領都車位叫價
撰文：黃祐樺
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二手市場疲弱，將軍澳公屋翠林邨有逾380平方呎單位以未補地價130萬元沽出，呎價為3,412元，是次成交價平過日出康城領都車位叫價。
世紀21物業分行經理魏仕良表示，是次成交為將軍澳翠林邨欣林樓高層19室，單位實用面積381平方呎，單位簡單裝修享開揚山景。原業主最初於去年3月以未補地價220萬元叫價放盤，單位新近以未補地價130萬元沽出，呎價為3,412元。
是次成交價平過日出康城領都車位
換言之，單位放盤近一年半累劈90萬元或近四成。另外，參考將軍澳日出康城領都車位，新近以有165萬元叫價放售，換言之車位價高過今次欣林樓高層成交價。
據知，原業主於2007年1月以未補地價17.1萬元買入，持貨至今14年，是次轉手帳面大賺112.9萬元，單位期間大幅升值逾6.6倍。
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