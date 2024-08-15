關10間開返16間!　尖沙咀舖位空置率創9年新低　7月租務維持314宗

早前特首李家超表示，開業的商舖較結業的多，「數字上話畀我聽，10間唔做，有16間開返嘅，講出嚟要令大家有信心」。而據中原（工商舖）最新資料，7月份商舖租務成交錄得314宗，與上一個月持平，而四大核心消費區的商舖空置率，以尖沙咀走勢最為看俏，空置率降至7.90%，創近9年新低。



中原（工商舖）認為，受惠於訪港內地旅客持續增加，加上政府積極舉行盛事活動，以及多項措施協助推動零售及餐飲業，為舖市帶來正面氣氛，加上不少企業部署為年底前消費旺季落戶，相信商舖租務改善情況將會持續，空置率表現會見樂觀。

旺角西洋菜南街近五千呎舖月租60萬

中原（工商舖）商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，7月份錄得314宗的租務成交，成交金額則錄得約3,066萬元，成交宗數與上月持平，金額僅微跌約2.59%，而月内市場錄得多宗大額矚目租務成交，當中包括旺角西洋菜南街38至40號萬高商業大廈地下至2樓，面積約4,750平方呎，以約60萬元租出，平均呎租約126元，新租客為零售商。

另一宗為旺角豉油街24至26號地下2至4號舖，面積約900平方呎，以約35萬元租出，平均呎租約389元，新租客為餅店。

銅鑼灣啟超道。

尖沙咀舖位空置率創9年新低

再指，7月份四大核心消費區商舖空置率個別發展，當中尖沙咀區表現最為突出，最新空置率錄得7.90%，按月調低約0.09個百分點，不僅走出疫情頹勢，較2021年2月的高點（17.26%）降低9.36個百分點，更是連續兩個月回落，再度創下自2015年9月（8.54%）至今近9年的新低，按年比較則回落2.29個百分點。

銅鑼灣空置率表現亦改善，按月調低0.26個百分點至5.54%，續為各核心區之中空置率最低。中環空置率亦由升轉跌，按月調低0.02個百分點至7.24%。旺角空置率則微升0.08個百分點至7.97%，而對比按年同期則下調約0.63個百分點。