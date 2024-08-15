黃竹坑甲廈宏基匯一籃子單位放售　涉6.3萬呎樓面

樓市走勢不明朗，業主放售大額甲廈物業。 宏基資本發展的黃竹坑甲級寫字樓黃竹坑道23號宏基匯，該甲廈於2021年落成並於2023年4月推出市場發售，惟項目業主今日（15日）委託代理放售一籃子商業單位。項目公開招募意向書，截止日期為2024年8月30日(星期五) 中午12時正。



世邦魏理仕表示，是次出售項目為港島南全新甲級地標式商廈，由宏基資本發展並於2021年落成，樓高27層。項目地下至1樓為入口大堂，2至5樓作零售用途，6至29樓則為寫字樓用途。物業每層樓高約4.75米。另外，大廈提供3部載客電梯及1部消防電梯，同時地庫設備三層停車場。

可作自用及長線投資用途

世邦魏理仕香港資本市場及私募投資部資深董事鮑珏鍵表示，是次放售的樓面分佈於宏基匯各樓層，單位面積由分層單位約747平方呎，至全層樓面約6,187平方呎，其中更包括物業的最高四層，總建築面積達63,687平方呎。是次出售物業更配備28個私家車位及4個電單車位。

另指，宏基匯為區內高規格寫字樓及商業項目，早前拆售的樓層成交價已達每呎13,000元。