老字號續租！　經營逾80年「樹記腐竹」16.8萬續租大埔地舖

民生區舖市受港人北上消費熱潮影響最深遠。不過位於大埔有逾80年歷史的著名腐竹店「樹記腐竹」，新近於逆市續約，每月租金達16.8萬元，較舊租金15萬元升約12%。



上述舖位為大埔鄉事會街9號寶蓮樓地下2A號舖，舖位面積約1,500平方呎。該舖馬路對面為大埔綜合大樓、大埔墟街市及熟食中心，同時又鄰近大明里等四里的街市段，人流暢旺。舖位目前由著名腐竹店「樹記腐竹」租用。

舖位由全駿記貿易有限公司（TSUEN CHUN KEE TRADING COMPANY LIMITED）承租，上一份租約每月租金約15萬元，租約期由2020年2月中至2023年2月中。據悉，該老字號新近以16.8萬元續租，租期至2026年，新租金升約12%。

樹記腐竹月租16.8萬 回報2.99厘

資料顯示，上述舖位原由龍豐藥房老闆謝少海在2016年4月以4,850萬元購入，不過在2021年9月以6,740萬元沽出。舖位面積約1,500平方呎，是次成交呎價約44,933元。以最新租金計算，料業主可享2.99厘租金回報。

82年歷史、早期在深水埗經營

值得留意，全駿記貿易有限公司即為有82年歷史的著名腐竹店「樹記腐竹」。該店早於1942年由孔樹創立，售賣鮮枝竹、鮮腐皮、枝竹等食品。該店早期在深水埗經營，直至2014年5月份由深水埗搬至大埔。

事實上，「樹記」為著名腐竹店，在2014年由深水埗遷走後，曾被同行在同區開設以「樹記」為名的店舖，更寫上「舊舖重開」，影射「樹記」的商號。同時也曾被同行試圖搶先將「樹記」註冊成自己的商標。