畢架山緹外分層大宅2.2億沽　呎價4.82萬　累沽23伙套現80億

嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅盤緹外，今日（8月16日）成功招標售出逾4,500平方呎分層大宅連一個車位，吸金2.2億元，呎價約48,277元。涉及為「緹外」第3座3樓B室，實用面積為4,557平方呎，屬四房四套房另加雙工人房間隔。



發展商表示，項目繼上周以「雙破頂」價售出院墅A後，8月錄得第2宗成交，套現逾12億元。另外 項目今年已錄得18宗成交，套現67億元。而項目至今累售23伙，佔單位總數超過三成，總成交額80億元，呎價約6.2萬元。

九龍塘畢架山新樓盤「緹外」。（緹外網站圖片）

緹外由5座住宅大樓及3座院墅組成

緹外由5座住宅大樓及3座院墅組成，僅提供61個分層大宅及3座院墅。分層大宅實用面積則介乎3,466至8,583平方呎，涵蓋標準分層大宅、花園大宅以及天台頂層特色大宅。3座院墅實用面積為11,382平方呎至11,692平方呎，每座均特設逾萬呎前後花園、室外游泳池、升降機以及私人停車庫。