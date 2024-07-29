內蒙古富豪1.92億買緹外逾三千呎分層　2016年曾登胡潤百富榜

嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號緹外再錄得富豪入市。該盤於6月24日以招標形式沽出一伙逾3.000平方呎的分層大宅，成交價高達1.92億元，呎價約50,700元。值得留意，新買家為一名內蒙古富豪，於2016年曾登上胡潤百富榜。



涉及單位為緹外第6座低層A室分層大宅，實用面積為3,787平方呎，屬四房四套房另加雙工人房間隔連一個車位沽出。

嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅盤緹外。

與内蒙古能源集團董事長同名

翻查資料顯示，新買家為高柱及李宛晔，是次入市以聯名方式持有，而兩人的英文名亦以普通話拼音，料為內地背景人士。至於，其中一個買家高柱，其名字與内蒙古蒙發能源控股集團股份有限公司創辦人兼董事長高柱同名，料為同一人。

内蒙古蒙發能源控股集團股份有限公司創辦人兼董事長高柱（蒙發能源網站截圖）

蒙發能源擁多元產業

據公司網站顯示，蒙發能源控股集團以煤炭生產、加工、運輸、銷售等傳統能源為主導，同時亦有現代農牧業、金融服務業等多元產業。其產業遍及內蒙古、西藏、山西、香港等省區及美國、加拿大、蒙古等國家。

曾登胡潤中國百富榜 當時身家達30億

該集團在香港亦持有「香港朗新國際有限公司」，負責承接海外投資項目及各類股權投資業務。

另有資料指，創辦人高柱於2016年亦登上胡潤中國百富榜的1371位，當時身家達30億元人民幣，亦屢次獲蒙古自治區、鄂爾多斯市、伊金霍洛旗授予「勞動模範」「突出貢獻企業家」。