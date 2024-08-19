小巴大王馬亞木家族放售頤庭酒店、市值5.88億　適合改裝學生宿舍

樓市租務轉旺，有投資者家族趁機放售旗下酒店物業。小巴大王馬亞木家族持有的西環德輔道西160號頤庭酒店全幢招標，提供93間客房，市值5.88億元，平均每間房價值632.3萬元。截標日期為今年9月26日中午12時正。



世邦魏理仕表示，頤庭酒店全幢樓高24層，總批則建築面積約66,144平方呎。物業於2015年改建為酒店，提供93間客房，中高層房間均可享維港海景。除了酒店部份，物業地下至六樓為商業部分，地下至4樓現時由餐飲及水療中心承租， 5至6樓可用作辦公室，而酒店大堂則設於7樓。

上述酒店項目適合改裝為學生宿舍

世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，項目最大亮點是物業條件非常適合改裝為學生宿舍。自政府在2023年施政報告中宣布，提高八大院校非本地生比例上限由20%至40%。加上本地大學宿位供應持續不足，而非本地學生人數更顯著上升，預計租金勢將進一步上漲。

西營盤酒店大廈向來受機構投資者追捧

甄浚岷續指，上環、西營盤酒店大廈向來受機構投資者追捧，如上環皇后大道中奧華酒店，於今年2月由外資基金保德信夥拍本地共居品牌Dash Living承接，作價約3.2億港元，平均呎價1.23萬港元。相關財團亦於2022年以約8.5億港元收購上環彩鴻酒店全幢，成交呎價約1.66萬港元。

另外，西營盤華麗都會酒店於2022年也以9億港元售出，平均呎價約1.5萬港元，買家為美資基金安祖高頓及經營共居空間的Weave Living合組的財團，可見港島西區全幢酒店物業深受市場歡迎。

最近兩個月已有三宗全幢大廈成交

世邦魏理仕香港資本市場部董事黃懿誠補充，近年市場對能改裝為學生宿舍的酒店或全幢住宅大廈興趣甚濃，買家背景亦相當多元化，包括本地投資者、中資公司及外資基金等。

最近兩個月已有三宗全幢大廈成交，包括都會大學上月以10億港元收購紅磡城木酒店，而西營盤CHI120全幢商住物業亦以1.88億港元易手，另外晶苑集團上月也斥資1.23億港元購入在紅磡新柳街的一個全幢商住物業，估計亦會改裝為學生宿舍之用。