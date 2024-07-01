大快活斥6288萬元　向馬亞木家族購采頤花園地舖自用

大快活（0052）宣布斥資6,288萬元，向小巴大王之稱的馬亞木家族，收購位於新蒲崗采頤花園地舖。大快活自2015年起於有關舖位經營快餐店，由租客變業主。



公司指出收購的商舖為新蒲崗采頤花園地下757、758、759、760、761、762、763及764號舖，總樓面面積約3,588平方呎。

目前租用相關舖位的大快活指出，該物業乃受約束現有租賃協議（自二零二三年三月四日起至二零二五年三月三日止為期兩年），月租為223,100港元（不包括差餉、地租及管理費）。

大快活自2015年起一直於上址經營一間快餐店。通過收購，將自置經營場所並於上址維持其業務營運，這不僅該公司能夠繼續為其積累9年的顧客提供服務，並且可以通過保留其在該地區的業務網絡來保持競爭優勢。

大快活斥資6288萬元購入采頤花園地舖。(莫家文攝)

大快活已於上址經營餐廳逾9年

公司又指出賣方（馬亞木集團）之最終實益擁有人為馬僑生、馬僑文及馬僑武，各自於賣方之已發行股本中直接或間接擁有約33.33%權益。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，（i）賣方主要從事投資控股及（ii）賣方及其最終實益擁有人為獨立第三方。

據資料顯示，馬亞木生前曾以1.18億元向新世界（0017）購入采頤花園多個商舖。