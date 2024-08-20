屯門弦海兩房443萬沽　呎價失守1萬創屋苑新低　一手業主勁蝕3成

市場預計美國下月開始減息，但部分業主態度依然睇淡，大幅蝕讓單位離場。屯門弦海一伙兩房單位最新以443萬元沽出，呎價9,911元，首次跌穿1萬元關口，創屋苑新低紀錄。原業主於5年前一手買入單位，帳面虧損182.8萬元，單位大幅貶值約3成。



中原地產分區營業經理巫國榮表示，該單位為屯門弦海高層E室成交，實用面積447平方呎，兩房間隔。原業主最初叫價560萬元放盤，最終成功以443萬元沽出，累減117萬元，折合呎價約9,911元。

呎價創屋苑歷史新低

代理指，是次屋苑兩房單位造價，屬自屋苑入伙後新低價，呎價亦創屋苑歷史新低紀錄。資料顯示，對上一宗同類戶成交為11樓N室，實用面積448平方呎，兩房間隔，於今年3月以496.8萬元沽出。即是次單位造價較5個月前同類低出約11%。

原業主則於2019年以625.83萬元一手買入單位，持貨5年，帳面蝕讓182.8萬元，單位期内貶值29%約3成。

屯門弦海。