美國銀行中心一籃子單位1.2億沽　業主4年前接美國商會貨輸2400萬

近年核心區甲級商廈市道低迷，中環美國銀行中心新近有中高層一籃子單位，以連租約1.21億元沽出。據知，原業主於2020年以1.45億元向香港美國商會買入，持貨4年轉手帳蝕讓2,400萬元或16.5%。



據資料顯示，是次成交為美國銀行中心中高層04至07及13室，建築面積6,632平方呎 ，單位望大廈景，新近於8月初以連租約1.21億元沽出，呎價為18,245元。據知，上述樓層目前由金融財務公司租用，月租為22萬元，租約期至2025年11月。

美國銀行中心。

上手業主2020年接香港美國商會貨 轉手蝕讓2400萬

至於單位原業主為公司客，涉及為「DREAM GLORY HOLDINGS LIMITED」 ，據悉背後業主為活星地產集團創辦人兼主席李耀湘。於2020年以1.45億元向香港美國商會買入，持貨至今4年，是次轉手帳面蝕讓2,400萬元，單位期內蝕讓16.5%。

香港美國商會持貨24年 四年前賺1.6倍離場

而香港美國商會早於1996年以5,460萬元購入上述美國銀行中心單位，四年前帳面升值1.6倍離場。

如連同上述成交計，今年美國銀行中心僅錄得三宗買賣，當中包括23樓及30樓全層，實用面積13,880平方呎，分別於今年4月以2.5億及2.6億元沽出，成交呎價約1.8萬元及1.87萬元。

香港美國商會網站。

前身金門大廈涉80年代最大宗詐騙—— 佳寧案

此外，值得留意，中環美國銀行中心前身為金門大廈，曾經牽涉到上世紀80年代最大宗詐騙案 —— 佳寧案，亦正是2023年末電影《金手指》內的大騙局。當時佳寧主席陳松青以9.98億元購入金門大廈，數月後，以接近一倍的16.8億元轉售予另一財團，轟動市場。