放盤逾兩年累劈三球　太古城三房終1180萬蝕沽　六年帳面蒸發90萬

港島老牌屋苑再有蝕讓成交，藍籌屋苑太古城新近有三房套單位以1,180萬元沽出，呎價18,850元。據知，原業主放盤逾兩年累劈逾三球，終帳面蝕讓90萬元離場。



中原地產分行分區營業經理莊劍嵐表示，是次成交為太古城海天閣高層G室，實用面積626平方呎，屬三房套房間隔，座向北，望城市景，內置品味裝修。據知，原業主於2022年5月以1,550萬元叫價放盤，放盤逾兩年，單位新近以減價350萬元至1,200萬元求售。

放盤逾兩年累劈逾三球

最終經雙方議價後，業主同意減價，終由用家以1,180萬元接貨，呎價18,850元。換言之單位放盤逾兩年，累劈370萬元或23.9%。

至於，原業主於2018年6月以1,270萬元買入單位，持貨6年，是次沽出帳面蝕讓90萬元，單位期內貶值7%。