港島租金狂升　黃竹坑站晉環開放式月租1.8萬　創同類新高｜多圖

住宅租務轉旺，租金水平向上升。當中黃竹坑站晉環亦有開放式戶獲內地專才以1.8萬元承租，呎租約62元，創同類新高。另外，堅尼地城KENNEDY 38有一房獲大學生以2.15萬元承租，呎租75.2元。



堅尼地城KENNEDY 38一房月租2.15萬

中原地產分行分區營業經理高偉鴻表示，是次租賃成交為堅尼地城 KENNEDY 38低層B室，實用面積286平方呎，屬一房間隔，望樓景，單位最初以2.3萬元叫價放租，終以2.15萬元租出，呎租75.2元。

據知，新租客為大學生，為方便新學年上學，睇樓後即決定承租單位。至於，業主則於2022年以778萬元購入單位，以是次租金計，單位租金回報3.3厘。

黃竹坑站晉環開放式月租1.8萬 創同類新高

另外，美聯物業分行助理區域經理楊家俊表示，黃竹坑站晉環1B座中層B室，實用面積約為290平方呎，為開放式間隔，新近以1.8萬元租出，呎租約為62元，屬同類型戶新高價。

至於新租客為內地專才，因見屋苑樓齡新、交通及購物亦方便，決定承租。至於，業主於2024年4月以約655.2萬元購入單位，以是次租金計，租金回報率約3.3厘。

↓↓黃竹坑站晉環1B座中層B室↓↓