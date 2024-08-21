深圳富豪陳紅天祥祺中心銀主盤獲25億洽購　傳中資競投、帳蝕4成

近年利息高企，市場不乏物業淪銀主盤，早前由內地富豪陳紅天持有紅磡祥祺中心商廈淪銀主盤並由接管人恒生銀行﹙0011﹚委託代理推出招標。市場消息指，項目獲數財團競投，當中包括國企及本地發展商。其中有財團出價約25億元，若以陳紅天8年前45億元的買入價計，料帳面貶值逾4成。



上述物業為紅磡紅鸞道18號祥祺中心全幢商廈，物業由一座臨海超甲級寫字樓及一座商鋪組成，總樓面面積合共約27.9萬平方呎，並配置155個車位，現為永明金融香港總部。

物業去年被恒生銀行接管，並委託第一太平戴維斯(香港)公開招標出售，惟當時未能獲承接。代理上月再次推售物業，並指出項目自去年推出至今，獲不少本地發展商以內地買家查詢。接管人有意在新一輪競投，向買家落實出售方案。

項目昨截標反應理想 獲中資、本地財團競投

負責進行招標事宜的第一太平戴維斯首席執行官投資辦副資深董事鄭浩賢表向《香港01》表示，該項目在昨日截標，反應不俗，收到來自中資及本地財團的標書，不過暫時不便公佈詳情。據了解，是次大額金主盤將以「買物業」進行交易。

紅磡祥祺中心A座及B座甲廈。（代理相片）

本地發展商、內地企業入標 市傳中國電信出價競投

市場消息指出，是次招標反應理想，當中不乏有本地發展商及內地企業入標。是次有出價競投的內地財團中，包括國企中國電信。集團為中國主要電信運營商之一。而在眾多出價中，有財團以25億元競投，料接近業主意向價，項目有望短期內售出。

紅磡祥祺中心A座及B座甲廈。（代理相片）

8年間大幅蝕20億元，帳面貶值44%

物業由會德豐地產興建並於2016年落成，同年全幢商廈連商舖由深圳祥祺集團主席、全國政協委員陳紅天以45億元購入，以作集團在港的總部及長期投資。該廈命名為祥祺中心。如是次招標最終以25億元成交，即該物業於8年間大幅蝕20億元，帳面貶值44%。

紅磡甲級商廈「祥祺中心」享開揚海景。