麗新元朗大旗嶺新盤命名尚柏涉112伙　最細一房265呎、下月登場

麗新（0488）位處元朗大棠大旗嶺266號的住宅發展項目，今日（21日）公布命名為「The Parkland 尚柏」，全盤共提供112伙，戶型涵蓋一房至兩房，項目經已取得入伙紙及預售樓花同意書，將會於短期內以現樓形式推出。



麗新發展高級副總裁潘銳民表示，本項目屬於低密度發展，樓高12層，提供112伙，實用面積由265至494平方呎 。其中一房戶佔87伙，兩房戶佔18伙，另設有5伙連天台或平台的特色戶及2伙花園單位。該盤預計關鍵日期為2024年12月31日。

預計關鍵日期為今年12月底

潘銳民續指，項目位處近年大熱北部都會區，既可坐享元朗市中心完善的民生配套，亦可盡攬過千公頃的大自然環境，配合現樓優勢，相信會深受上車客及投資客歡迎，而定價亦會以鄰近新盤作參考。

項目的英文名字「The Parkland」指出樓盤與大自然為鄰，至於中文名稱「尚柏」則有優尚、興盛、生機處處的意思。

2019年2億奪地皮 每呎地價近五千

翻查資料，由麗新發展於2019年3月以逾2億元投得元朗大棠大旗嶺尚柏的地盤，每方呎樓面地價4,977元。