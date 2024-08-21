上半年6817伙私樓落成　創5年同期新低　六月份現「零動工」

今年六月份私宅項目再現「零動工」，連帶上半年動工量進度亦較落後。根據屋宇署發表的最新數據，2024年六月份全港未有私人住宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），為有紀錄以來第九次按月「零動工」。



此外，據屋宇署最新修訂，今年三月份及四月份分別新增涉及198伙的鴨脷洲大街120至130號，以及涉及46伙的九龍塘廣播道79號兩個動工項目。修訂後今年上半年的累積動工量為4,335伙，較去年同期的8,295伙減少48%，創自2015年以來的十年同期新低。



利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，私人住宅落成量方面，根據屋宇署最新發表的資料月報顯示，2024年六月份全港共有5個項目，合共1,136個私人住宅單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），較五月份的80伙增加逾13倍；至於今年上半年累計共6,817伙私宅落成，較去年同期的7,556伙減少近10%，為五年同期最少。

屋宇署接獲展開工程通知私宅單位數量

六月5個新盤落成、上半年新界區供應4158伙佔6成

根據資料顯示，六月份本港共有5個私宅項目正式落成，當中規模最大的是啟德「天瀧」，涉及566伙；其次為大角咀「LARCHWOOD」，涉及187伙；至於，長沙灣「連方I」(158伙)、旺角「雋薈」(120伙)及鴨脷洲「弦岸」(105伙)亦於期內竣工(詳見表二)。

按地區劃分，今年上半年新界區共有5個項目、合共4,158個單位落成，佔整體比例約61.0%；九龍區共有11個項目落成，涉及單位總數2,367伙，佔同期整體私宅落成量約34.7%；港島區則有6個項目落成，涉及292伙，佔整體私宅落成量約4.3%。

（表二）

上半年落成量僅達全年預測數字31% 全年未必達標

陳海潮指出，今年上半年私宅落成量僅達差估署預測全年22,267伙近31%，預料年內部分大型項目將陸續取得入伙紙，包括天水圍「YOHO WEST」第1期(1,393伙)、何文田「瑜一」第IA期(447伙)及第IB期(183伙)等，加上其他中小型項目，初步估計今年全年落成量料約1.6萬伙水平，未必能達到差估署全年預測的數字。