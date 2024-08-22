近百年歷史老字號「陳廣記珠寶行」入市　5128萬買皇后大道中地舖

有近百年歷史的本地老牌珠寶行「陳廣記珠寶行」入市，於7月底以5,128萬買入上環皇后大道中威享大廈地舖，呎價約7.33萬元。至於，該舖位原先由俊文珠寶相關人士持有，是次轉手大賺4,398萬元離場。目前該舖位由老牌中藥連鎖集團余仁承租。



翻查資料指，是次成交為皇后大道中138號威享大廈地舖，建築面積約700平方呎，於7月底以5,128萬沽出，呎價約7.33萬元。

新買家料本地老牌珠寶商

至於，新買家為獲寶利投資有限公司（WELLBERRY INVESTMENT COMPANY LIMITED），其中一名公司董事為許日彤（HUI, YAT TUNG DAVID），與本地老牌珠寶行「陳廣記珠寶行」第三代成員、香港珠石玉器金銀首飾業商會理事會成員許日彤同名，料為同一人。

舖位由余仁生2013年中承租

值得留意的是，陳廣記珠寶行目前正使用皇后大道中148至148A號鹿角大廈一個地舖，舖址距離今次成交的威享大廈地舖僅一分鐘路程。而上述易手的威享大廈地舖，目前由老牌中藥連鎖集團余仁生於2013年6月承租，當時月租為20萬元。

陳廣記珍寶行舖址距離今次成交的威享大廈地舖僅一分鐘路程。

原業主屬俊文珠寶相關人士 持貨35年大賺4398萬

至於，原業主為PHILBEACH COMPANY LIMITED，其中公司董事包括陳浩江（CHAN, HO KONG）等人，與俊文珠寶或相關人士同名，於1989年11月730萬入市，持貨至今35年，是次轉手帳面大賺4,398萬元，物業期內升值逾6倍。