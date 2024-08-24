鰂魚涌FINNIE首輪開售沽47伙　套現2.8億　即日盡推餘下22伙

宏安地產（1243）旗下鰂魚涌芬尼街9號商住發展項目FINNIE，今日（24日）公開發售60伙，該盤日前截收582張認購意向登記，超額認購8.7倍。



FINNIE今日以抽籤形式發售60伙單位，當中涵蓋34伙一房單位及26伙兩房單位，實用面積介乎245至364平方呎，折實售價428.8萬至854.3萬元，折扣呎價介乎17,502至23,470元。

【2120】首輪累沽47伙套現逾2.8億、即日加推22伙

宏安地產執行董事程德韻表示，項目首輪開售共沽出47伙，佔可售單位近8成，套現逾2.8億元。其中一房單位全數沽清 ，銷售成績理想，當中亦有大手買家連購四伙，總成交價逾2,700萬元。

鑒於項目銷售成績理想，即日加推價單3號，盡推所有單位。其中推出全盤最後7伙一房標準單位。價單第3號共涉22伙單位，當中一房佔7伙及兩房佔15伙。按120天現金付款計劃最高折扣照售價減15%計算，折扣後售價由507.1萬至914.3萬元，折扣後呎價由20,698至25,118元

【1500】消息：項目暫沽47伙

市場消息指出，項目暫沽47伙，佔首輪銷售78%。

【1145】消息：項目暫沽15伙

市場消息指，項目暫沽15伙。

美聯布少明指，有大手客連購4伙。（李明珠攝）

【1040】美聯布少明：有大手客連購4伙

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，項目受投資者歡迎，佔客源一半，估計銷售成績理想。美聯暫錄得3組大手客，當中最大手連購4伙，包括2個A室及2個B室，涉資約2600萬元。客源方面港島區佔7成，以年輕人用家為主。另外，項目訂價吸引，較近年鄰近地區新盤折讓約3成，加上地理位置鄰近太古坊，吸引收租客入市，估計呎租可達80至90元，租金回報4至5厘。

市況方面，由於本月未有大盤推出，大多為貨尾單位，銷售量下降。加上市場等待9月減息，觀望氣氛濃厚，預計本月將錄500多宗一手成交，屬撤辣後新低。樓價目前持續受壓，不過只要減息落實，相信下月一手成交將會錄逾1000宗，二手樓價亦會回穩。

【1010】中原陳永傑料可全數沽清

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，由於項目首輪只推售60伙，數量不多，相信可以全數沽清。目前出席率理想，約有7至8成買家到場。當中A組錄得幾組大手買家，最大手將斥資900多萬元購入2伙一房單位。客源方面，用家佔7成，大多來自港島區，並以年輕人為主，因此門檻較低的一房戶型最受歡迎。

陳補充，由於市場仍等待減息落實，市道保持觀望，預計本月一手市場將錄逾500宗成交，創撤辣後單月新低。

中原陳永傑料首輸可全數沽清。（李明珠攝）

【1000】B組買家排隊

B組買家陸續到達，排隊等候入場。

【0940】僅數組A組準買家入場

現場所見，僅有數組A組準買家及代理到達售樓處排隊等候入場。

分為A組大手客組別、B組散客組別

據銷售安排指，首輪銷售於九龍尖沙咀天文臺道8號1樓進行，分為A組大手客組別，以及B組散客組別。其中A組大手客最少買2伙，最多可買4伙，惟不可揀選多於2個一房單位。至於，B組散客組別，最多可買1至2伙。

富商「越南朱」鰂魚涌地盤交易取消 改由宏安4.3億「執雞」

上述FINNIE地盤原於2023年由越南富商朱立基「越南朱」持有，早前以約4.3億元「蝕沽」鰂魚涌芬尼街3至9號商住地盤予第一集團，惟當時交易取消，地盤迅即轉由宏安地產承接，作價同約4.3億元，每呎樓面地價約1.02萬元。

↓↓FINNIE25樓C室示範單位↓↓

FINNIE25樓C室示範單位。（黃浩謙攝）

+ 14

+ 4

FINNIE25樓C室示範單位。（黃浩謙攝）

↓↓FINNIE25樓Ｄ室示範單位↓↓

FINNIE25樓Ｄ室示範單位。（黃浩謙攝）

+ 11

+ 8