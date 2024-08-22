內地客6900萬買鴨脷洲豪宅凱玥、呎價逾3萬　成交期僅30天

豪宅市場獲內地客捧場，位於鴨脷洲的豪宅新盤凱玥亦受追捧，當中有內地客於7月底豪擲6,900萬元買入一伙四房戶，呎價逾3萬元，成交期僅30天。至於西半山大學閣亦8月初也獲內地客擲7,600萬元買入四房單位。



內地客7月底6900萬買鴨脷洲凱玥 成交期僅30天

正在推進境外債務重組事宜的龍光（3380）與合景泰富（1813）旗下鴨脷洲豪宅新盤凱玥，於7月底以6,900萬元沽出第1座20樓B室連車位，實用面積2,247平方呎，呎價為3.07萬元，屬四房間隔。

據知，新買家姓林，其英文名為普通話拼音，料為內地背景人士。該買家採30天成交期，於簽署臨時買賣合約時繳交樓價5%，及後於在簽署臨時買賣合約後5個工作天內再繳交樓價5%，其餘樓價90%再在簽署臨時買賣合約後30日內繳付。

↓↓鴨脷洲豪宅新盤凱玥↓↓

內地客8月初7600萬買大學閣四房

至於，華懋集團旗下的港島西半山新盤貨尾大學閣，亦於8月初以7,600萬元沽出第2座11樓A室連車位，實用面積1,584平方呎，呎價約47,980元，屬四房雙套間隔。

據知，新買家姓施，其英文名為普通話拼音，料為內地背景人士，採150天成交期，需先繳交樓價5%作為臨時訂金，及後於在簽署正式合約時再繳交樓價5%訂金，其餘樓價90%則要在150日內完成交易。

西半山大學閣。

中原：首7個月普通話拼音買家按年升7成

值得留意的是，據中原最新發表的報告指出，今年首7個月累計6,840宗普通話拼音買家入市，涉及資金783.4億元，較去年同期4,049宗及539.8億元分別大升69%及45%。而今年撤辣後入市的普通話拼音買家，購買5000萬元以上豪宅則佔1.8%。