元朗雨後推置業優惠、樓價減100萬或送車位　發展商承諾不追差價

星星地產（1560）旗下元朗新盤雨後於今日（26日）更新價單並推出全新置業優惠，凡購買指定10伙單位的買家可獲樓價減100萬元或送一個車位，扣除樓價優惠後單位折實售價861萬元起，呎價12,009元起。另外，發展商亦承諾不會向撻訂買家追差價，希望增加買家置業信心。



星星地產銷售及市場推廣董事總經理李平山指，項目最新推出全新置業優惠，共涵蓋10伙單位，當中包括6伙三房戶以及4伙特色戶。買家只要於9月16日前購買該批單位即可獲送一個指定車位或樓價減100萬元，扣除樓價優惠後單位折實售價由861萬元起，呎價12,009元起。

另外，價單亦新增利息保障優惠，若美國聯邦公開市場委員會於8月26日至2024年12月31日期間，維持息率不變，買家可額外獲得樓價1%的現金回贈。

左起 星星地產銷售及市場推廣董事總經理李平山、星星地產主席及首席執行官陳文輝。

發展商承諾不會追差價、項目暫錄4宗撻訂

星星地產主席及首席執行官陳文輝表示，項目開售至今累售303伙，佔全盤逾9成單位，套現18億元。發展商承諾將不會向撻訂的買家追差價，希望增加買家置業信心。資料顯示，項目至今僅錄4伙撻訂，單位成交價由489.1萬元至665萬元。